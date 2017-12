Brahma lança rótulo especial de fim de ano A Brahma está de roupa nova para a virada do ano. A AmBev, dona da marca, está colocando no mercado 40 milhões de garrafas de 600 ml com rótulo que traz ao fundo imagens de fogos de artifícios. Também no rótulo e no gargalo estão os votos de feliz ano novo com o slogan: "Feliz 2004 Virada é com Brahma". As garrafas especiais serão comercializadas em bares, supermercados e lojas de conveniência de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. A Brahma detém 19,1% de participação no mercado brasileiro de cervejas, segundo leitura de novembro do instituto AC Nielsen.