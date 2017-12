Brasif vende lojas Duty Free para grupo norte-americano O grupo norte-americano Advent International, por meio de sua filial Dufry, chegou a um acordo para adquirir a Brasif, maior cadeia de lojas aeroportuárias do Brasil, informou a empresa nesta segunda-feira. Ainda, segundo o acordo, a Dufry AG, considerada como uma dos principais operadores mundiais de lojas em aeroportos, comprará tanto a rede de lojas da Brasif como sua plataforma logística. As duas aquisições, no valor de US$ 250 milhões cada uma, serão financiadas conjuntamente por fundos administrados pela Advent (20%) e pela Dufry (80%), segundo fontes do grupo americano. Essas operações, segundo os analistas, reforçam a posição da Advent como maior investidor mundial em negócios relacionados a aeroportos. Brasif A Brasif é a sétima investida da Advent nesse setor e a aquisição se produz após a Oferta Pública de Venda (OPV) de ações realizada pela Dufry na Bolsa da Suíça. Fundada em 1978 como primeira operadora de lojas em aeroportos do Brasil, a Brasif cresceu até se transformar na maior rede de estabelecimentos duty-free (isentos de impostos) nos aeroportos brasileiros. É também uma das cadeias de lojas desse setor com maior crescimento do mundo, uma vez que nos últimos três anos, suas receitas cresceram em 33% anuais, atingindo US$ 262 milhões em 2005. As vendas de produtos isentos de impostos representam 87% das receitas do grupo, e a companhia conta um quadro de 1.500 funcionários. Dufry Com receitas de US$ 721 milhões em 2005, a Dufry está presente em mais de 60 aeroportos de 32 países, e emprega cerca de 4.500 pessoas. Presente há 10 anos na América Latina, a Advent International já investiu em 29 companhias latino-americanas com um valor total superior a US$ 2,8 bilhões.