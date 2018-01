Brasil aceitou trabalhar com pesquisador dos EUA expulso A embaixada dos Estados Unidos no Brasil divulgou na noite desta terça-feira uma nota informando que antes de pedir a expulsão do Brasil de um funcionário do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), que fazia pesquisas na Bahia, o Ministério da Agricultura brasileiro havia aceitado o trabalho dele no País. O ministério alega que o funcionário não tinha autorização para fazer a coleta de esporos da ferrugem da soja e pediu sua retirada do território nacional. A nota confirma que o pedido do ministério foi aceito. "Nós cancelamos a visita do funcionário em questão e ele retornou aos EUA várias semanas atrás", informou a embaixada. Na nota, a embaixada diz que o funcionário da U.S. Animal and Plant Health Inspection Services (APHIS) havia visitado o Brasil em maio de 2003, com conhecimento e cooperação do departamento de defesa e inspeção vegetal do Ministério da Agricultura. O departamento, acrescenta o documento, ajudou a coordenar visitas "in loco". Sem citar o nome do técnico, a embaixada informa que o objetivo da visita era fazer pesquisas sobre a ferrugem da soja.