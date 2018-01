Brasil acusa ricos de tentar dividir países em desenvolvimento O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues admitiu nesta quinta-feira que, na reunião da Organização Mundial do Comércio (OMC) em Cancún, os países ricos estão fazendo "todo tido de pressão" para rachar o G-21, grupo formado pelos países em desenvolvimento e liderado pelo Brasil, México, Argentina, África do Sul, Índia e China. "O G-21 continua muito coeso, mas tem suas divergências internas. Há uma tentativa de exploração dessas divergências pelos países desenvolvidos", acusou o ministro, em entrevista por telefone. Segundo Rodrigues, para rachar o G-21, os Estados Unidos e a União Européia estão oferecendo "melhoria de negociação bilateral", pressão que, segundo ele "faz parte do jogo negocial". Rodrigues reafirmou a necessidade de os países emergentes manterem firmes as posições nas negociações. "O grupo não pode alterar nada do seu ideário, por enquanto. Nosso documento não será alterado. Caso contrário, começaremos a fragilizá-lo e haverá dispersão", afirmou. "Os países que venham a ingressar no grupo terão de se submeter ao ideário da proposta". Para o ministro, "o pior dos mundos é um acordo negativo para os interesses brasileiros na área agrícola". "Isso porque nos próximos 20 anos não teremos como melhorar essa condição (de uma negociação ruim)." Para ele, a proposta do G-21 "inibe um acordo negativo em relação aos interesses do Brasil". Rodrigues ressaltou que um resultado positivo seria a abertura dos mercados. "Mas isso é muito difícil.