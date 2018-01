Brasil adota postura agressiva junto à OMC O Brasil passa a adotar uma postura agressiva na Organização Mundial do Comércio (OMC). Além da disputa com o Canadá no setor aeronáutico, que já dura cinco anos, o País tem uma participação recorde em consultas (primeira fase de um processo na OMC) e panels (estabelecimento de mecanismo de solução de controvérsias) no âmbito da organização. "Estamos nos utilizando da OMC para reduzir as barreiras aos produtos exportados pelo País aos principais mercados do mundo", afirma um diplomata brasileiro, que lembra que o grande número de processos está exigindo o envolvimento de todos os diplomatas da missão do País em Genebra. No total, são sete os processos simultâneos na OMC em que o Brasil questiona seus parceiros comerciais. Em um deles, o País, juntamente com União Européia (UE), Índia e Japão, solicitou consultas sobre as regras de direitos antidumping dos Estados Unidos. De acordo com a lei comercial norte-americana, parte das taxas sobre os produtos importados que supostamente praticam dumping vai para o setor produtivo que solicitou a aplicação do imposto. O dumping ocorre quando um produto é exportado com preços inferiores aos praticados no mercado doméstico. Do total dos processos que o Brasil tem junto à OMC, três referem-se ao setor siderúrgico. O Brasil pretende evitar a manutenção de barreiras às exportações nos EUA, Turquia e União Européia. A missão brasileira em Genebra quer também saber os motivos que levaram o governo mexicano a aplicar um direito antidumping de até 112% sobre transformadores elétricos exportados pelo Brasil. O País ainda estuda a abertura de um panel contra os europeus por discriminarem o café solúvel brasileiro. Graças ao programa de combate às drogas que existe entre Bruxelas e os países andinos, o café da Bolívia, Colômbia e Equador entram no mercado europeu com taxas inferiores às aplicadas ao Brasil. Mas nem todos os processos envolvendo o Brasil na OMC visam reduzir as barreiras aos produtos nacionais. O País está sendo acusado por Washington de não possuir uma lei de patentes compatível com as normas internacionais de propriedade intelectual. Além da acusação norte-americana, o País ainda é questionado pelo Canadá sobre o Programa de Financiamento das Exportações (Proex). Ottawa alega que o Brasil não reformou o instrumento de acordo com as determinações da OMC.