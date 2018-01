Brasil ainda não chegou ao fundo do poço, diz Moreira Franco

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em sua conta no Twitter, o secretário executivo do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), Wellington Moreira Franco, disse que a economia brasileira ainda vai piorar antes de melhorar. Mas, ao menos, há uma perspectiva de recuperação econômica a partir das medidas enviadas ao Congresso Nacional pelo presidente em exercício, Michel Temer.

"Na economia o #Brasil não chegou ao fundo do poço. Ainda vai piorar, mas com menos velocidade e, sobretudo, tendendo a estabilizar", escreveu. "Consequência das medidas econômicas propostas pelo pres @MichelTemer ao Congresso com objetivo de equilibrar as contas públicas". E concluiu: "Ou seja, nós continuaremos a sofrer com a falta de emprego e renda. Mas agora há um túnel! Antes nem isso tínhamos. #Crescer".

Ele cita dados do Banco Central para mostrar o tamanho do desafio do ajuste na economia, ao escrever que "no semestre rombo é de R$ 23,8 bi; dívida atingindo 42% do PIB." Ele acrescenta que há muito a fazer para mudar o quadro e "voltar crescer, gerar emprego, a criar oportunidades p os q querem empreender por conta própria." Um caminho, conclui, são as parcerias com o setor privado em concessões e privatizações.