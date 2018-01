Brasil ainda não está negociando acordo com FMI, diz Palocci O ministro da Fazenda, Antônio Palocci, disse hoje que o governo brasileiro ainda não está negociando um acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI). Ele garantiu que o tema não será debatido durante o encontro anual do organismo multilateral que está ocorrendo em Dubai. Palocci, no entanto, disse que caso o Brasil feche um acordo com o FMI, ele teria uma duração similar ao atual (um ano), envolveria menos recursos e poderia conter cláusulas sociais. Segundo o ministro, eventuais negociações deverão ocorrer no final de outubro e será um processo "transparente". Ele reiterou que o objetivo do governo brasileiro é não ter mais nenhum acordo com o fundo no futuro. O ministro acrescentou que um eventual acordo envolveria uma soma de recursos menor do que o atual.