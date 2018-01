Brasil ainda não se decidiu sobre acordo com FMI, diz Snow O Brasil ainda não decidiu se renovará seu programa com o Fundo Monetário Internacional, disse hoje o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, John Snow, após encontro com o ministro da Fazenda brasileiro, Antonio Palocci. "Eles (o governo brasileiro) começam a pensar sobre e explorar a idéia (de renovação do acordo), mas ainda não tomaram uma decisão", disse. Snow afirmou que o governo brasileiro está otimista em relação à economia do país. "Eles falaram sobre progressos na economia - pagamento da dívida, inflação menor, taxas de juro menores e fortalecimento do real -, portanto, nos deram algumas notícias positivas", disse Snow. O secretário norte-americano evitou comentar o anúncio da proposta argentina para renegociação de sua dívida. "Eles tiveram de fazer isso", afirmou. "Eu diria, do nosso ponto de vista, que a Argentina tem de atingir as metas e manter-se dentro do acordo estabelecido com o FMI", acrescentou. As informações são da Dow Jones.