Brasil amplia embargo à carne da Argentina O Ministério da Agricultura decidiu suspender as autorizações para importação de carne com osso e de animais vivos suscetíveis à febre aftosa da Argentina. A suspensão é temporária e foi adotada em resposta ao foco de febre aftosa descoberto no município de San Luis del Palmar, na Província de Corrientes, no nordeste da Argentina. Também estão proibidas as importações de sêmen e de carne não submetida à processo de maturação e de outros produtos não submetido a processo que permitam a inativação do vírus da aftosa. Esse é o caso, por exemplo, dos produtos lácteos que não passaram pelo processo de pasteurização. No caso particular da Província de Corrientes, onde foi descoberto o foco da doença, o embargo do Brasil será mais rígido. Pecuaristas dessa Província não poderão vender carne sem osso, maturada, ou industrializada para o Brasil. Com exceção de Corrientes, as importações de carne sem osso, maturada, ou industrializada da Argentina estão permitidas. O Ministério da Agricultura já comunicou à Embaixada do Brasil em Buenos Aires, e ao Serviço Nacional de Sanidade Agroalimentícia (Senasa), sobre a decisão que vigora a partir de hoje. A febre aftosa é uma doença contagiosa causada por vírus de rápida multiplicação. A doença ataca os animais de casco dividido, como caprinos, ovinos, bubalinos, suínos e, principalmente, bovinos. Os animais doentes têm feridas na boca, nas tetas e entre as unhas. Cautela O surgimento do foco de aftosa na Argentina foi comunicado pelo presidente do Senasa, Jorge Amaya. A Secretaria de Defesa Agropecuária pediu aos veterinários das superintendências de agricultura que "ficassem mais vigilantes" em relação ao trânsito de animais e produtos argentinos. O Ministério da Agricultura voltou atrás e decidiu proibir a entrada apenas dos animais e da carne com osso provenientes do município onde surgiu o foco. A decisão foi adotada depois de uma tarde inteira de hesitação. O governo tratou o problema com muita cautela durante o dia de ontem. Embargo No ano passado, quando foram descobertos vários casos da doença no Brasil, a Argentina foi rígida e suspendeu as compras de carne até de Santa Catarina. Em janeiro, flexibilizou o embargo e retomou as importações de carne suína de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o Brasil importou US$ 79 milhões em carne bovina in natura no ano passado. Desses, US$ 30 milhões vieram da Argentina. Outros países já anunciaram embargos à Argentina.