Brasil amplia investimentos no Reino Unido

CRELLIN

A relação entre o Brasil e o Reino Unido tem adquirido contornos cada vez mais estratégicos na medida em que executivos dos dois países têm ampliado as parcerias de negócios. Os investimentos brasileiros são destaque no recente relatório divulgado pelo UK Trade and Investment (UKTI), departamento do governo britânico que ajuda empresas baseadas no país a terem sucesso na economia global e auxilia empresas estrangeiras a levar investimentos para o Reino Unido. O relatório confere ao Reino Unido o posto de principal destino de Investimento Estrangeiro Direto (IED) na Europa.

Serviços financeiros, alimentação, varejo e tecnologia da informação estão entre os setores mais procurados por empresas brasileiras, que buscam a flexibilidade do ambiente de negócios britânico e a exposição global para internacionalizar seus negócios ou expandir sua atuação fora do Brasil. Este é o caso, por exemplo, do BTG Pactual, que criou uma nova área de commodities com 100 funcionários em Londres, anunciado há um ano.

O relatório do UKTI mostra que 18 empresas brasileiras investiram no Reino Unido em 2014 e que essas companhias, em busca de vantagem competitiva, criaram mais de 800 empregos. A maior parte dos investimentos (78%) se concentra em Londres, mas há negócios brasileiros em Manchester, Glasgow, na Irlanda do Norte e em Milton Keynes. As empresas de tecnologia representam 40% dos investimentos, seguidas pelo setor de serviços financeiros, com 29%. Treze empresas brasileiras estabeleceram suas bases europeias no Reino Unido em 2014.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Além do BTG Pactual, outros grandes players brasileiros chegaram ao Reino Unido, como a Grendene, que lançou sua loja carro-chefe da marca Melissa em Covent Garden. O setor financeiro também tem feito importantes movimentos na capital britânica, como o Bradesco, que transferiu sua base de Luxemburgo para a cidade.

Importante observar que, numa época em que o fluxo de IED caiu no mundo todo, os investidores brasileiros enxergam o Reino Unido como um mercado acolhedor, diverso e aberto a negócios. Companhias dos setores de serviços financeiros, alimentos, varejo e tecnologia querem entrar para a elite mundial de empresas ao trabalhar com a expertise setorial que encontram no Reino Unido. Os dados anuais de investimento do UKTI mostram que o país atraiu um volume de projetos de IED 12% maior, ante o ano anterior. No total, o país recebeu mais de £ 1 trilhão de investimentos em 2014.

Além do Brasil, o investimento no Reino Unido é procedente de mais de 70 países, incluindo os principais mercados emergentes do mundo. Os EUA se mantêm como o principal investidor estrangeiro no Reino Unido, com um total de 564 projetos de investimento em 2014, seguido pela França (124 projetos). O investimento da Índia cresceu 65%, fazendo do país o terceiro maior investidor do Reino Unido. Há ainda evidência de estreitamento no relacionamento com a China, com 112 projetos, sendo 13 de Hong Kong.

O relatório de investimento estrangeiro do UKTI ainda mostra que o IED é aplicado em grande variedade de setores e indústrias, com muitos trabalhos envolvendo pesquisa e desenvolvimento. Isso destaca a liderança do Reino Unido como centro de pesquisa, inovação e tecnologia. Os serviços financeiros, profissionais e de negócios registraram o maior número de projetos de IED e geração de empregos.

O número de empresas do Brasil com operações britânicas tem crescido a cada ano, mas há ainda muito espaço para aprofundar a colaboração entre os países e expandir a presença brasileira no Reino Unido. Assim como fazem as empresas brasileiras que escolhem o solo britânico para tornarem-se globais, cheguei ao Brasil no começo deste ano e percebi todas as oportunidades que existem no País. Internacionalizar-se não é apenas crescer e expandir - a combinação de culturas diversas é uma experiência muito particular e transforma o modo de encarar o mundo e, consequentemente, o jeito de fazer negócios.

É CÔNSUL-GERAL DO REINO UNIDO EM SÃO PAULO E DIRETORA-GERAL DO UK TRADE & INVESTMENT NO BRASIL