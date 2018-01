Brasil andará com as próprias pernas, afirma Lula sobre FMI O presidente Lula afirmou hoje, ao discursar em solenidade no Palácio do Planalto, que decidiu "com serenidade e tranqüilidade" não renovar o acordo com o FMI. "Nós fizemos com a serenidade e a tranqüilidade de um governo que conquistou, com o sacrifício do povo brasileiro, o direito de andar com as próprias pernas", disse. O presidente lembrou que há dez ou 15 anos muitos estavam gritando "Fora o FMI", mas que o acordo do Brasil com o Fundo "garantiu que o País sobrevivesse nas três vezes em que quebrou". Ele garantiu que está preocupado em não fazer gastos desnecessários e comparou o governo à sua vida privada. "Eu e Marisa, em 31 anos, nunca gastamos mais do que podemos gastar. Se deu certo na minha casa, pode dar certo no Brasil."