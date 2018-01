Brasil apóia Rússia na OMC se o país comprar mais carne O ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, disse hoje que uma revisão, por parte da Rússia, do sistema de cotas para importação de carnes poderia levar o Brasil a apoiar a entrada do país na Organização Mundial do Comércio (OMC). "Nós tivemos a oportunidade de dizer que as negociações na OMC são políticas, mas às vezes, elas se detêm em questões específicas", afirmou. "A solução que possa ser dada na questão das carnes ajudará no nosso ânimo em apoiar o rápido ingresso da Rússia na OMC", afirmou ele, que acompanhou a visita do vice-primeiro ministro da Rússia, Boris Alioshin, ao ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues.