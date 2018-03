Brasil apoiará produção de biocombustível em Angola

"Além de participar da execução e gestão do projeto, o Brasil contribuirá com transferência de tecnologia, uma vez que o País possui décadas de experiência na produção de biocombustíveis", afirma na nota o representante do Ministério da Agricultura na missão, José Nilton de Souza. O texto diz que as condições climáticas e a localização geográfica de Angola favorecem o escoamento da produção para a União Europeia.

Atualmente, Angola não integra o grupo de países produtores de biocombustíveis. "Com o objetivo de reverter esse quadro, o governo angolano estuda a aprovação de uma lei para promover o desenvolvimento do setor, que prevê a ocupação de 30 mil hectares para o cultivo de cana-de-açúcar e o investimento de US$ 258 milhões", diz o comunicado.

Recentemente, segundo a nota, foi lançado um projeto para a construção de usina voltada para a produção de etanol, açúcar e bioeletricidade. Até 2012, data prevista para conclusão das obras, foi estipulada como meta de produtividade a geração de 30 milhões de litros de etanol e 250 mil toneladas de açúcar. Inicialmente, explica o comunicado, a produção será direcionada ao abastecimento do mercado interno, porém a perspectiva é de que haja excedentes para exportação em médio prazo.