Brasil apresenta matriz e projetos energéticos ao BID O ministro das Minas e Energia, Silas Rondeau, apresentou nesta quarta-feira, ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a matriz energética brasileira e as projeções para o Plano Decenal de Expansão de Energia Elétrica 2006-2015. Rondeau avaliou também os principais projetos do setor hidrelétrico e perspectivas para licitações de sistemas de geração e transmissão de energia elétrica que serão realizadas em 2006. Sobre fontes alternativas de energia, o ministro apresentou o programa brasileiro de incentivos à energia renovável, coordenado pelo Ministério das Minas e Energia e implementado pela Eletrobrás. Em sua apresentação, Rondeau destacou a importância da agroindústria da cana-de-açúcar para a produção de álcool e descreveu a nova tecnologia H-BIO, que representa um processo complementar do biodiesel, que consiste na hidrogenação do diesel e do óleo vegetal.