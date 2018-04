Brasil apresenta proposta para tentar destravar Doha O Brasil tentará convencer americanos e europeus a partir desta segunda em uma reunião em Paris a aceitar sua proposta de corte de subsídios agrícolas para que a Rodada Doha da Organização Mundial do Comércio (OMC) seja destravada. Dois dias depois do encontro entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e George W. Bush, em que os temas comerciais fizeram parte da agenda, Brasil, Estados Unidos, União Européia e Índia (conhecidos como G-4) se encontram na França para tentar transformar em propostas concretas o compromisso político de Brasília e Washington para que a OMC não sofra mais um fracasso. As negociações foram suspensas em julho de 2006, depois que os principais atores da Rodada Doha não conseguiram chegar a um acordo sobre como deveria ocorrer a liberalização agrícola. Desde então, os negociadores de Brasil, Índia, Estados Unidos e União Européia (UE) vem realizando encontros sigilosos e, em alguns casos em locais que sequer são revelados, para tentar aproximar as posições. Um acordo entre esses países ainda estabeleceu que nenhuma informação seria divulgada sobre o conteúdo das propostas. Por alguns meses, os demais países da OMC decidiram apostar no sistema. Mas, sem resultados, o grau de irritação em Genebra entre os que estão de fora é cada vez maior e pressão por resultado no G-4 é cada vez mais presente. O próprio Lula afirmou no fim de semana que deixava os Estados Unidos sem nenhum resultado concreto. Proposta Agora, a proposta brasileira é para que seja estabelecido um teto para o volume de subsídios que cada país poderia dar para cada produto agrícola. Para chegar a esse cálculo, uma série de critérios estão sendo propostos. Um dos principais seria o cálculo de quanto poderia ser dado em ajuda doméstica a um produtor americano ou europeu sem afetar os preços internacionais do produto. Dessa forma, cada produto - soja, milho, algodão, açúcar, trigo ou leite - teria tetos diferentes. Segundo diplomatas, a proposta brasileira é tirada do resultado da disputa entre Brasil e Estados Unidos na OMC e que determinou que os americanos violavam as regras internacionais a dar bilhões de dólares em subsídios ao algodão. O Brasil conseguiu vencer a disputa ao provar que esses recursos prejudicavam os produtores nacionais ao pressionar para baixo o preço internacional do algodão. Os Estados Unidos já deram indicações ao Brasil de que estão dispostos a debater o assunto. Já a União Européia quer medidas mais claras para reduzir os subsídios e ainda se mostra relutante a aceitar o acordo. Outro tema da reunião desta segunda-feira em Paris será a negociação de como serão estabelecidas as cotas de importação para os produtos agrícolas e com barreiras reduzidas. O Brasil será representado pelos diplomatas Roberto Azevedo, pelo embaixador na OMC, Clodoaldo Hugueney, e pelo responsável pelo dossiê agrícola Flávio Damico. Serviços A partir de terça, serão os produtos industriais e de serviços que ocuparam o centro do debate. As reuniões em Paris ocorrem sem a presença dos ministros, que se encontrarão em Nova Deli nos dias 13 e 14 desse mês para tentar uma aproximação final. O Estado antecipou na semana passada que tanto a reunião de Paris como na Índia servirão como base para a proposta do acordo que a OMC divulgará aos países da entidade na segunda metade deste mês. Para muitos, esse texto será a cartada final nas negociações.