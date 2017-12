Brasil assina acordo de cooperação com a Itália Os governos do Brasil e da Itália assinaram hoje um acordo de cooperação. Foi durante o 2º Encontro Ítalo-Brasileiro, em Roma. O acordo, assinado pelo ministro do Planejamento, Guido Mantega, e pelo ministro de infra-estrutura e Transportes da Itália, Pietro Lunardi, é para firmar parcerias conjuntas de investimentos. O principal interesse dos italianos, segundo o Ministério do Planejamento, está nas áreas portuária e ferroviária do Brasil. Ontem, segundo informações da assessoria de Mantega, o vice-ministro da Economia da Itália, Mario Baldassari, disse que o governo italiano apóia a proposta brasileira de retirada de alguns investimentos em infra-estrutura do cálculo do superávit. Baldassari, segundo o Ministério do Planejamento, disse a Mantega que o governo italiano também sofre restrições orçamentárias que inibem investimentos em infra-estrutura.