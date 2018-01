Brasil atrai pequenos investidores O Brasil tem atraído cada vez mais os pequenos investidores internacionais. Os dados divulgados ontem pelo Banco Central (BC) mostram que a participação dos investimentos inferiores a US$ 1 milhão, considerados de valor reduzido, representou 12,1% no total do investimento direto em abril. Em janeiro, essa parcela correspondia a 4,3% dos recursos colocados no País por estrangeiros. Em abril, o investimento estrangeiro total foi de US$ 1,3 bilhão, registrando uma redução em relação ao mesmo mês do ano passado, quando o investimento direto estrangeiro (IDE) foi de US$ 1,5 bilhão. O BC não tem como saber qual o destino dos recursos dos pequenos investidores estrangeiros. Na classificação do governo entram apenas os investimentos de valores superiores a US$ 1 milhão. Em abril, a participação de valores superiores foi de US$ 1,037 bilhão, de um total de US$ 1,3 bilhão. Serviços recebem mais investimentos Os dados analisados pelo BC confirmam aumento de investimentos no setor de serviços. O segmento campeão em atrair capital foi o setor de comunicações, que registrou a entrada de US$ 271 milhões, de um total de US$ 747 milhões. No acumulado do ano, o setor que mais recebeu dinheiro externo foi o de energia elétrica e gás (US$ 1,3 bilhão). A grande novidade foram as apostas no setor de tecnologia. Cerca de 30 provedores de Internet receberam este ano US$ 471 milhões em investimentos externos. Os principais investidores no Brasil continuam sendo os americanos. Este ano já destinaram US$ 2,7 bilhões ao País - 38,7% dos investimentos totais. Em segundo lugar estão os franceses, com investimentos de US$ 1 bilhão. A entrada de recursos vindos de paraísos fiscais totalizam US$ 1 bilhão. De acordo com o BC, isso não significa que o dinheiro seja ilegal, apenas que foi remetido por uma empresa sediada numa paraíso fiscal, que pode ser até subsidiária de uma grande companhia.