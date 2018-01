Brasil aumenta produção e exportação de veículos em 2005 O Brasil registrou um forte aumento de sua produção e exportação de veículos entre janeiro e outubro, em relação a igual período de 2004, segundo dados divulgados hoje por empresários do setor. Entre janeiro e outubro deste ano, o Brasil produziu 2,035 milhões de veículos, com um aumento de 11,8% em relação a um ano atrás, informou a Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). A indústria automotiva brasileira exportou nestes 10 meses veículos e maquinarias agrícolas no valor de US$ 9,3 bilhões, com um aumento de 35,9% em relação ao período comparado. No acumulado do ano, o Brasil exportou 685.088 unidades, com um aumento de 29,3% na comparação com igual período de 2004. Mas em outubro houve uma desaceleração nas vendas, pois o Brasil só exportou 61.792 unidades, com uma redução de 16,6% a respeito de setembro e de 1,7% frente a outubro de 2004. As vendas de veículos no mercado brasileiro caíram 4,6% em outubro em relação a setembro, para ficar em 137.710 unidades, segundo os números da Anfavea. A respeito de outubro de 2004, houve um aumento nas vendas internas de 0,6%. No acumulado entre janeiro e outubro foram vendidos 1,372 milhão de unidades, com um aumento de 8,8% a respeito dos primeiros dez meses do ano passado. Perspectivas Os cálculos da Anfavea prevêem um aumento de 29% nas exportações em todo o ano de 2005 comparado com 2004, para US$ 10,8 bilhões. Também se espera um aumento de 11% na produção, para 2,45 milhões de veículos e vendas internas de 1,66 milhão de unidades.