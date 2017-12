Brasil, Austrália e Tailândia vão à OMC contra UE Brasil, Austrália e Tailândia poderão fechar, nos próximos dias, os últimos detalhes técnicos e jurídicos para abrir uma queixa na Organização Mundial do Comércio (OMC) contra os subsídios dados pela União Européia (UE) a seus produtores de açúcar. Na terça-feira, representantes dos três governos e dos produtores de açúcar se reúnem em Genebra para avaliar que estratégia utilizarão para atacar a política européia, que gera um prejuízo para o Brasil de cerca de US$ 900 milhões por ano. Um estudo econômico já foi preparado e servirá de base para que os governos provem aos árbitros da OMC que de fato Bruxelas subsidia seus produtores de forma irregular. Prova disso é que, apesar de a produção européia ser pouco competitiva, o bloco é o maior exportador de açúcar do mundo.