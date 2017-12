Brasil bate recorde histórico de exportações: US$ 70 bilhões O Brasil atingiu nesta terça-feira um recorde histórico de exportações, de US$ 70 bilhões. De acordo com o ministro de Desenvolvimento, Luiz Fernando Furlan, que está em Motevidéu na reunião de cúpula do Mercosul, o saldo da balança comercial atingiu também um recorde histórico, de US$ 23,5 bilhões. A estimativa do ministro é que o superávit chegue pelo menos a US$ 24 bilhões até o fim deste mês.