Brasil bloqueia proposta para cúpula hemisférica, diz jornal O colunista Andres Oppenheimer, do jornal Miami Herald, disse hoje que o Brasil está bloqueando com sucesso uma proposta canadense de realizar um encontro de emergência entre o presidente dos Estados Unidos, George Bush e os demais 33 chefes de Estado do hemisfério. O encontro teria o objetivo de discutir soluções para as crises na Colômbia, Venezuela, Argentina, Bolívia, Haiti e outros países. Segundo o colunista, esse encontro presidencial poderia forçar o presidente Bush a prestar mais atenção à América Latina. "Mas enquanto os Estados Unidos, México, países do Caribe e a maioria das nações sul-americanas estão apoiando o encontro de emergência, que seria realizado em setembro no México, o Brasil está obstruindo a proposta, afirmam autoridades canadenses e norte-americanas", escreveu o colunista. Segundo Oppenheimer, durante o seminário "Construindo Segurança Regional", promovido na semana passada pela Universidade de Miami, vários analistas afirmaram que o Brasil está se mantendo distante enquanto o Continente enfrenta sérios problemas. O embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Rubens Barbosa, disse ao colunista que o país está relutante em apoiar a proposta do encontro de emergência pois ela foi inicialmente anunciada como um evento para acelerar as negociações de formação da Área de Livre Comércio das Américas (Alca). "Nós estamos ainda estudando a idéia, nenhuma decisão final foi tomada", disse Barbosa.