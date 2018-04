Brasil busca formas de ajudar a Argentina, diz FHC O presidente Fernando Henrique Cardoso disse em Moscou que o Brasil vai continuar buscando formas de ajudar a Argentina. Falando aos jornalistas na Praca Vermelha, sob um frio de zero grau e uma neve fina, Fernando Henrique lembrou que o presidente do Banco Central, Armínio Fraga, iria hoje a Buenos Aires para discutir formas de financiar o comercio entre os dois paises. Segundo o presidente, os ministros do Desenvolvimento, Sergio Amaral, e das Relacoes Exteriores, Celso Lafer, já haviam conversado sobre o assunto com Fraga e com o ministro da Fazenda, Pedro Malan.