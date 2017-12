Brasil buscará oportunidades na República Dominicana Empresários da indústria do calçado brasileira visitarão este ano a República Dominicana, interessados nas possibilidades oferecidas por esse país para o investimento e para maior presença no Caribe, América Central e Estados Unidos. O embaixador dominicano em Brasília, Manuel Morales Lama, explicou à EFE que a visita será resultado de uma "rodada de negócios". À frente da missão está a diretora-executiva do Conselho Nacional de Zonas Francas de Exportação da República Dominicana, Luisa Fernández Durán, que explicou aos empresários brasileiros as vantagens oferecidas pelo tratado de livre-comércio entre América Central, República Dominicana e Estados Unidos. Segundo Morales Lama, a missão empresarial brasileira será formada inicialmente por representantes do Centro das Indústrias do Rio Grande do Sul e da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados). Junto a eles podem estar empresários de outros setores que participarão de uma segunda rodada de negócios, que acontecerá na cidade de São Paulo entre os próximos 26 e 28 de julho. Segundo Morales Lama, embora o turismo seja o setor por excelência na República Dominicana, seu país busca captar investimentos externos para desenvolver outras áreas da economia, como as indústrias têxtil, siderúrgica, farmacêutica e da construção.