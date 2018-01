Brasil cai 4 posições no ranking de globalização de 2003 O Brasil caiu quatro posições para o 57º posto no ranking de países mais globalizados em 2003, publicado hoje pela consultoria norte-americana A.T. Kearney e pela Carnegie Endowment for International Peace. A queda foi atribuída à desaceleração no fluxo de investimento estrangeiro direto, que tem elevado peso entre os fatores de classificação dos países dentro do índice. Milner acrescentou, no entanto, que o Brasil deve subir no ranking de 2004. Cingapura superou a Irlanda no topo da lista dos países mais globalizados, enquanto a Argentina foi o país que mais perdeu posições, caindo 13 degraus na escala, para a 47ª colocação. A Rússia, por sua vez, deve continuar caindo, disse Fred McMahon, diretor do Centro de Estudos de Comércio e Globalização do Instituto Fraser. O país caiu 8 posições, para o 46º posto. O índice classifica 62 países com base na integração tecnológica, política e econômica com o restante do mundo. O índice pesa fatores como comércio e investimento estrangeiro direto, tamanho e crescimento do uso da internet e de servidores seguros, tráfego telefônico, viagens internacionais, participação nas missões de paz das Nações Unidas e ratificação de tratados internacionais. O índice utilizou-se de dados relativos a 2003, os mais recentes disponíveis dos países abrangentes da pesquisa. Chile tem melhor nível de globalização na AL O nível de globalização da América Latina foi o menor em 2003 entre as demais regiões do mundo, refletindo redução no fluxo de investimento estrangeiro direto para o grupo. O fluxo de investimento estrangeiro tem peso triplo no índice. O Chile é o país com melhor globalização dentro da América Latina, ocupando o 34ª posição no ranking global. "Os países sul-americanos continuam a receber forte pressão do aspecto investimento direto, em conseqüência da crise da Argentina", disse Helen Milner, diretora do Centro para Globalização e Governo de Princeton. AL e Rússia foram regiões menos globalizadas em 2003 A instabilidade política afastou os investidores de muitos mercados emergentes, levando os países da América Latina e a Rússia a perderem posição no Índice de Globalização. Mas a perspectiva de ingressar na União Européia elevou a posição de algumas economia na Europa Central e Oriental, enquanto os países da Europa Ocidental registraram desempenho pior, em conseqüência das dificuldades econômicas na região. O índice classifica 62 países com base na integração tecnológica, política e econômica com o restante do mundo. O levantamento utilizou dados relativos a 2003, os mais recentes disponíveis dos países abrangentes da pesquisa. "Países mais globalizados tendem a ter maior liberdade civil e práticas governamentais mais transparentes", disse Paul Luadicina, diretor-gerente do Conselho Global de Política de Negócios da A.T. Kearney.