Brasil cai para 15a economia no mundo, segundo Global Invest O Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 1,5 trilhão (US$ 493 bilhões) registrado pelo Brasil no ano passado, segundo divulgou hoje o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), levou o País da 12ª para a 15ª posição entre as maiores economias do mundo, segundo estudo divulgado hoje pela consultoria Global Invest. A consultoria observou também que Rússia vem na 16ª colocação com PIB preliminar de US$ 419 bilhões. Caso a Rússia mantenha a média de crescimento observada nos últimos 4 anos (6% ao ano), ela deverá ultrapassar o Brasil em 2005 ou 2006. O estudo da Global Invest tem como base os valores dos PIBs das demais economias do mundo divulgados pela OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) e as expectativas de crescimento elaboradas pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), com exceção da previsão para o PIB brasileiro, que foi extraída da pesquisa FOCUS do Banco Central. Com esses números, de acordo com a consultoria, é possível calcular os PIBs em dólares para cada país.