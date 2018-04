Brasil cai para 35º no ranking de competitividade O Brasil caiu para o 35º lugar no ranking "Relatório Anual da Competitividade Mundial", estudo elaborado pelo International Institute for Management Development (IMD), universidade suíça especializada no treinamento de executivos. Nos dois anos anteriores, o Brasil ocupava a 31ª posição. Para elaborar o estudo, o IMD avaliou 314 critérios em 49 países, como por exemplo, o desenvolvimento da infra-estrutura tecnológica, o funcionamento da administração pública, a qualidade do sistema educacional, índices macroeconômicos, adaptabilidade da população, produtividade e índices de violência. O ranking continua sendo liderado pelos Estados Unidos, seguidos pela Finlândia, Luxemburgo, Holanda e Cingapura. O país com a pior performance no ranking da competitividade é a Argentina, que no ano passado ocupava a 43ª posição. O segundo pior é a Venezuela. Entre todos os países latino-americanos, o Chile é o melhor colocado, no 20º lugar. O México ocupa a 41ª posição. Atrasos das reformas Segundo o autor do estudo, professor Stéphane Garelli, a performance brasileira foi muito afetada pela volatilidade de seu mercado interno e pela desaceleração econômica no ano passado. "A turbulência na América Latina, principalmente na Argentina, e o desaquecimento econômico nos EUA, que afetou as exportações brasileiras, também tiveram um impacto desfavorável", disse Garelli à Agência Estado. Ele informou também que "o atraso do programa de reformas no Brasil" também teve impacto negativo. "Estamos vendo agora sinais de que as reformas tributárias vão avançar. Isso certamente deixará o País mais atrativo aos investidores estrangeiros", afirmou. "Um dos principais instrumentos de competitividade entre os países hoje está no terreno tributário." Altos e Baixos O IMD elabora um ranking para um cada dos critérios avaliados. O Brasil tem o melhor desempenho entre todos os países pesquisados no quesito "flexibilidade e adaptabilidade da população diante de novos desafios". Outra boa performance é registrada no "crescimento das exportações de produtos", ocupando o segundo lugar. O País se destaca também no "crescimento da exportação de serviços comerciais" (5), "total de pessoas empregadas" (6), "índice de custo de vida" (6), "crescimento da taxa de emprego" (8), "estoques de Investimentos Diretos Estrangeiros" (9), "média dos impostos sobre lucros corporativos" (6), "custos trabalhistas no setor manufatureiro" (3) e "gerentes graduados competentes" (5). Entre os critérios mais negativos para o Brasil, o destaque é a "média de estudantes por professor no ensino secundário", com o País ocupando a última posição, "a proporção do comércio em relação ao PIB" (47), "exportação de serviços comerciais" (47), "balança da conta corrente" (47), "spread da taxa de juro" (48), "custo do capital "(47), "impacto violência e assédio no trabalho" (45) e "estrutura do setor de saúde" (45). Volatilidade e Incertezas O ranking 2002 do IMD apresentou algumas mudanças importantes em relação ao ano passado. Países tradicionalmente conhecidos por sua competitividade, como Cingapura, Hong Kong e República da Irlanda, perderam terreno. Segundo Garelli, a perspectiva para a economia mundial neste ano continuará sendo caracterizada pela alta volatilidade e incertezas.