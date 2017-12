Brasil cai para 57º no ranking mundial de competitividade O Brasil caiu no ranking global de competitividade da 54ª posição em 2003 para 57ª em 2004, segundo o relatório de competitividade mundial preparado pelo World Economic Forum e que será divulgado nesta manhã. O ranking leva em conta não só condições macroeconômicas de um país mas também variáveis como qualidade de instituições públicas (como a independência do judiciário ou nível de corrupção do governo) e fatores tecnológicos. O ranking deste ano é liderado, pela segunda vez consecutiva, pela Finlândia, seguida dos EUA, Suécia, Taiwan, Dinamarca e Noruega. Competição no mundo 2004 2003 Finlândia 1 1 EUA 2 2 Suécia 3 3 Taiwan 4 5 Dinamarca 5 4 Noruega 6 9 Cingapura 7 6 Suíça 8 7 Japão 9 11 Irlanda 10 8 Brasil 57 54 Nicarágua 95 90 Madagascar 96 96 Honduras 97 94 Bolívia 98 85 Zimbabue 99 97 Paraguai 100 95 Etiópia 101 92 Bangladesh 102 98 Angola 103 100 Chade 104 101 Fórum Econômico Mundial