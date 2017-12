Brasil cancela reunião com Argentina por falta de consenso Foi cancelada a reunião que ocorreria nesta segunda-feira em Buenos Aires entre a Argentina e o Brasil. O encontro seria preparatório para a Cúpula do Mercosul que será realizada entre os dias 15 e 17 próximos, em Ouro Preto. Segundo informações de fontes da chancelaria argentina, a reunião foi suspensa diante da negativa do Brasil de dar uma resposta às propostas do ministro de Economia, Roberto Lavagna, de mudar as bases comerciais do Mercosul. De acordo com fontes do governo brasileiro, o Brasil ainda não chegou à um consenso sobre as polêmicas propostas da Argentina. Há cerca de dois meses, Lavagna propôs medidas que poderiam mudar as regras atuais ao incluir mecanismos de salvaguardas no bloco. Pela proposta argentina, poderiam ser adotadas salvaguardas para proteger os setores sensíveis quando ocorrer uma diferença de 5% ou mais, durante um ano, no crescimento econômico dos países sócios, e/ou exista uma variação no valor das moedas em relação ao dólar durante um trimestre. Quando as importações de um produto provocarem prejuízos efetivos à indústria de um país, poderiam ser implementadas cotas de importação, segundo as exigências previstas na Organização Mundial de Comércio (OMC). O governo argentino também quer manter o esquema de consultas entre uma comissão de técnicos dos dois países afetados para monitorar a situação, trimestralmente, antes de que sejam impostas as cotas ou salvaguardas.