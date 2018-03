Brasil capta US$ 1,275 bi com emissão de bônus no exterior

O Brasil captou um total de US$ 1,275 bilhão com a emissão de bônus da dívida externa com vencimento em 2041 nos mercados dos Estados Unidos, Europa e Ásia, informou nesta quinta-feira, 1, o Tesouro Nacional.

O lançamento foi concluído nesta quinta com a venda de US$ 25 milhões em títulos nos mercados asiáticos, depois da venda na quarta-feira de US$ 1,25 bilhão nos EUA e na Europa.

A nova emissão elevou para US$ 3,55 bilhões o total de recursos captados pelo Brasil no exterior em 2009 e desde o agravamento da crise econômica global, há um ano.

Em janeiro, um valor de US$ 1,025 bilhão foi captado com a venda de títulos com vencimento em 2019. Em maio, foi realizada uma emissão de US$ 750 milhões em papéis com vencimento em dez anos e, em julho, foram emitidos outros US$ 525 milhões, em títulos com vencimento em 2037.

O Brasil conseguiu emitir os bônus nos mercados asiáticos nas mesmas condições que nos outros, o que permitirá uma remuneração final aos investidores de 5,8% ao ano.

Trata-se da menor taxa conseguida pelo Brasil com títulos de mais de 30 anos e a segunda menor com qualquer papel da dívida brasileira emitido no exterior.