Brasil capta US$ 1 bilhão com emissão de bônus externos O governo federal conseguiu completar nesta manhã a venda de US$ 1 bilhão em bônus externos, com um prêmio de 719 pontos básicos sobre os títulos do Tesouro norte-americano e vencimento em 2010, afirmaram fontes da City londrina à Agência Estado. Segundo analistas, a operação não foi concluída ontem pois o prêmio oferecido inicialmente, de 710 pontos base, não foi considerado atraente. "Para nós, por exemplo, não valia pena trocar os papéis com vencimento para 2009 por esses novos bônus 2010 com um prêmio de 710 pontos", disse Ingred Iversen, gerente para mercados emergentes do fundo de investimentos Rothschild Asset Management. "Mas com o aumento do prêmio, a troca valeu a pena." Iversen descartou a tese de que a não conclusão da operação ontem possa ser um indício de que o mercado esteja mais cauteloso em relação ao País, por causa da sucessão presidencial e o temor de uma escalada inflacionária. "Muito pelo contrário, o fato de o governo ter sido obrigado a elevar apenas 7 pontos base para completar a operação num papel de longo prazo, mostra que o mercado está satisfeito com os fundamentos do País", afirmou. "A turbulência causada pela sucessão presidencial já está devidamente precificada pelo mercado." Um outro analista, de um banco espanhol com forte presença no Brasil, também salientou que o prêmio inicial foi considerado não atrativo pelo mercado. "O governo brasileiro teve de oferecer um prêmio um pouco superior à curva dos papéis que já estão no mercado, pois o preço original não foi considerado atrativo", disse. "Acredito que até o final desse semestre o Brasil vai voltar ao mercado, sem problemas, para completar a sua meta de emissões para este ano, que é de US$ 5 bilhões."