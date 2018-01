Brasil chega aos 75,5 milhões de celulares O Brasil encerrou o primeiro semestre deste ano com 75,517 milhões de assinantes de telefonia móvel, equivalente a 41,1% da população. Foram cerca de 10 milhões de novos clientes somente no primeiro semestre deste ano. Em relação a abril, a expansão foi de 2,41%, equivalente a 1,777 milhão de usuários. No fim de junho, o padrão GSM respondia por 43,75% do mercado brasileiro, com 33,037 milhões de clientes, enquanto o CDMA era responsável por 29,11%, com 21,983 milhões de assinantes. A tecnologia TDMA ainda resiste com 26,91% do total de usuários, com 20,318 milhões. O Portal Teleco estima que foram produzidos 30 milhões de aparelhos celulares no primeiro semestre deste ano no Brasil. Desse total, 15,4 milhões foram exportados nos seis primeiros meses do ano. O valor das vendas internacionais de janeiro a junho alcançou US$ 1,1 bilhão e superou todo o exercício de 2003 (US$ 1,06 bilhão) e de 2004 (US$ 736 milhões). Os principais destinos das exportações são América do Sul (U$ 594 milhões), Estados Unidos (US$ 340 milhões) e União Européia (US$ 156 milhões). As importações de aparelhos no primeiro semestre foram de US$ 85 milhões, ante US$ 49 milhões em igual período do ano passado. A analista Luciana Leocádio, da BES Securities, afirma que a expansão de junho ficou dentro de suas expectativas. Ela destaca que o setor começa a mostrar uma ligeira desaceleração, uma vez que a expansão em 12 meses acumulada em junho é de 39,8% ante os 40,7% mostrados em maio. Apesar disso, a especialista acredita ainda ser cedo para falar em uma redução no ritmo de crescimento.