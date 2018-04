Brasil chegou ao fundo do poço e já está melhor, diz Pimco O mercado brasileiro já atingiu o fundo do poço ? e depois começou a melhorar. A definição foi dada pelo diretor da Pacific Investment Management Company (Pimco), Mohamed El-Erian, responsável pela gestão de US$ 7 bilhões em fundos que aplicam em títulos de dívida de mercados emergentes. "O Brasil já entrou num processo de cura", afirmou El-Erian em entrevista à Agência Estado. "Não será um processo linear. Ainda vamos ver muita volatilidade no mercado brasileiro, mas esse processo de cura da economia brasileira já se iniciou e está sendo sustentado por três remédios", acrescentou o gestor da Pimco. O primeiro remédio, de acordo com El-Erian, são as medidas econômicas consistentes e corretas adotadas pelo governo brasileiro. O segundo remédio é o enfraquecimento do movimento de aversão global ao risco. E o terceiro é a postura mais analítica e educada dos investidores em relação às eleições presidenciais. "Antes a postura dos investidores em relação às eleições brasileiras era algo como ´preto e branco´. Agora, há mais entendimento sobre os candidatos. Além disso, os candidatos estão emitindo mais sinais sobre políticas econômicas a serem adotadas no futuro", afirmou El-Erian. Foi o nervosismo sobre a vontade, e não a capacidade, de o Brasil pagar a sua dívida que jogou o mercado brasileiro para baixo. "A vontade de pagar tem a ver com as eleições e com a continuidade de políticas econômicas. Mas do ponto de vista da capacidade de o Brasil pagar a dívida, o mercado brasileiro já está abaixo do piso", explicou. Para ele, a medida que esse processo de cura do mercado brasileiro ficar mais evidente, muitos investidores que estão vendidos ou "underweight" (peso abaixo da média) deverão voltar a comprar títulos da dívida brasileira. "Quanto maior a alta dos preços dos títulos brasileiros, mais confortáveis estarão os investidores para recompor suas posições", afirmou El-Erian, que mantém uma recomendação "overweight" (peso acima da média) para dívida brasileira. Mais segurança Para fortalecer esse processo de recuperação do mercado brasileiro, as reuniões marcadas para a próxima segunda-feira, em Nova York, do ministro da Fazenda, Pedro Malan, e do presidente do BC, Armínio Fraga, com os grandes bancos privados são fundamentais, segundo El-Erian. "Acho que, após essa reunião em Nova York na segunda-feira, os mercados vão se sentir mais seguros em relação ao Brasil do que estão hoje. Isso porque o mercado ainda está operando sob a perspectiva de que os bancos ainda estão reduzindo suas linhas e exposição ao Brasil", afirmou El-Erian. "Como vai ficar mais evidente o fim desse processo de redução de exposição ao Brasil, os mercados devem reagir positivamente", acrescentou. ?O que aconteceu foi a retirada de oxigênio da economia brasileira por conta do corte das linhas bancárias?, disse. ?Agora estamos numa segunda fase em que o governo brasileiro mobilizou outras fontes de fundos para restaurar o oxigênio na economia, substituindo em parte a falta das linhas bancárias. A redução nas linhas de crédito bancário foi motivada por dois fatores. O primeiro refere-se exclusivamente ao Brasil, que é a preocupação com o resultado das eleições presidenciais. E o segundo é uma história mais global, pois sua causa é o movimento de aversão ao risco, que afetou todos os mercados, inclusive o de crédito nos Estados Unidos, especialmente depois dos escândalos contábeis da Enron e WorldCom. Este segundo fator, de aversão global ao risco, já está se enfraquecendo, o que é positivo para o Brasil.?