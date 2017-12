Brasil contrata bancos para emitir títulos da dívida O Banco Central confirmou no final da tarde desta segunda-feira, em nota, que decidiu conceder mandato para a Merrill Lynch e o UBS Warburg liderarem uma emissão de bônus em dólar da dívida brasileira no mercado global. O BC disse que esse anúncio ainda não significa o anúncio de uma nova emissão de bônus da República. Também hoje BC já havia divulgado outra nota em que informava que usará as Cláusulas de Ação Coletiva (CAC), que dispensam a necessidade da aprovação de todo o conjunto dos compradores dos papéis no caso de uma reestruturação. Segundo fontes ouvidas pela Agência Estado, o valor da provável emissão seria entre US$ 500 milhões a US$ 1 bilhão, com prazo de vencimento de sete anos.