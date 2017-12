Brasil cresce no ritmo possível, diz presidente do BC O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, disse nesta segunda-feira que a economia está crescendo no ?ritmo possível? e ?seguro? para que o País volte a se desenvolver, sem repetir o desempenho do passado, marcado por ?arrancadas e freadas?. Em palestra em Belo Horizonte, ele disse que, apesar de ?natural?, a ?ansiedade? pode conduzir o Brasil a ?medidas precipitadas, artificiais ou ineficazes?. Para ele, ?a questão é fazer com que o rápido não seja inimigo do eficaz?. O presidente do BC reconheceu que o crescimento de 0,4% do PIB no terceiro trimestre é baixo, mas ?positivo, no azul?. Meirelles garantiu que todos os indicadores posteriores apontam para um ?índice de tendência para cima? no quarto trimestre. Meirelles listou uma série de indicadores para demonstrar a melhora da economia, como a queda do risco-país, o aumento de importações de bens de capital e vendas de automóveis. O presidente do BC defendeu o regime flutuante para o câmbio, salientando o superávit comercial que o Brasil atingiu até setembro, de US$ 23,4 bilhões. ?O maior superávit da história comercial do País de longe?, disse. ?Até outubro nós tivemos superávit da balança de contas correntes, o que não acontecia desde 1994. Isto é, a vulnerabilidade externa foi fundamentalmente debelada?. Ele destacou ainda a redução de 40% para 24% da indexação da dívida interna ao dólar de 2002 para este ano, com ?tendência acentuada de queda?. ?A nossa expectativa no ano que vem é que o Brasil vai cumprir a meta de inflação e vai crescer acima de 3% ao ano, disse.