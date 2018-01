Brasil crescerá 4% somente em 2008, prevê OCDE A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) alerta que o Brasil somente atingirá um crescimento de 4% em 2008 e necessitará promover reformas estruturais para que o desempenho da economia nacional saia de um patamar baixo de crescimento. Em um relatório publicado nesta terça-feira, a OCDE aponta que o crescimento do PIB brasileiro ficará abaixo do desempenho de países como Índia, China, Rússia e Turquia. Para 2007, a estimativa é de que o aumento do PIB seja de 3,8%. Para este ano, a OCDE ainda mantém uma taxa de crescimento de 3,1% para o Brasil, ainda que as estimativas tenham sido calculadas antes da revisão do crescimento promovido pelo próprio governo. Na opinião dos economistas da OCDE, o governo deve aproveitar a conjuntura macroeconômica estável para promover reformas onde progressos não foram registrados até agora, como na área fiscal. Já em relação às taxas de juros, a OCDE acredita que haverá espaço para um corte maior em 2007 e 2008. Isso porque a inflação dá sinais de estar controlada.