Brasil cresceu e amadureceu, diz Levy

O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, afirmou nesta sexta-feira, 5, que o Brasil "cresceu e amadureceu" e que agora "tem novos desafios". "E nós temos que estar preparados para responder a esses novos desafios".

A declaração foi feita durante anúncio de uma parceria entre a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que trata de uma nova política de financiamento do banco, que busca incentivar a emissão de debêntures corporativas.

Levy reforçou o compromisso do governo com o ajuste fiscal e disse que testemunhou que há grande demanda no Brasil por crédito de longo prazo.

"Há demanda por papel longo e continuará à medida que garantirmos solvência e estabilidade", afirmou, destacando que hoje há fundos de pensão que querem comprar papéis de longo prazo, de três, cinco a sete anos.

O ministro disse ainda que quando o financiamento de longo prazo se amplia, a política monetária passa a ser mais forte e que o projeto apresentado hoje vai ajudar na recuperação da economia. "Temos uma estratégia ambiciosa de usar o papel dinamizador do BNDES", afirmou.

Também participam do evento o presidente do BNDES, Luciano Coutinho, a presidente da Anbima, Denise Pavarina, e o diretor do BNDES, Julio Raimundo.

Depois do encontro, Levy retornou para Brasília, onde se reúne, às 16h, com a presidente Dilma Rousseff. Esse encontro com a presidente pode reunir outros ministros para a discussão sobre o novo plano de concessões em infraestrutura que será lançado na próxima terça-feira.