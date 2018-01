Brasil criou 762 mil vagas formais em 2002 O último mês do ano passado foi marcado pela perda expressiva de postos de trabalho. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho, em dezembro último o saldo líquido dos empregos com carteira assinada foi negativo em 249.514 vagas. Mesmo assim o ano fechou com uma variação positiva do emprego. Em 2002 foram criados 762.414 novas vagas formais, ante um saldo líquido de 591.079 postos de trabalho criados em 2001. A perda líquida de postos de trabalho em dezembro é considerada normal pelos técnicos do Ministério do Trabalho, que a atribuem à sazonalidade. Mesmo em anos de resultado positivo, como foi 2002, dezembro é tradicionalmente um mês ruim para o emprego. A produção agrícola está em plena entresafra no centro-sul e o comércio, que já realizou as vendas de fim-de-ano, demite pessoal. Na indústria, as demissões começaram já a partir de outubro, depois que a produção foi entregue para a venda. Em dezembro, as demissões atingiram praticamente todos os grandes setores da economia. O setor agrícola foi o que mais fechou vagas, com um total de 70.037 postos encerrados. Mesmo assim, no levantamento do ano, a agricultura apresenta um pequeno saldo positivo de 40.582 novos empregos em 2002. Na indústria de transformação, a diferença entre admitidos e desligados foi negativa em 65.629 empregos, em dezembro. No ano, entretanto, o setor industrial gerou 161.170 postos de trabalho formais. O setor de serviços também apresentou queda do emprego, em dezembro, quando foram fechadas 57.446 vagas. No balanço de 2002, entretanto, o setor de serviços faz a diferença. Ele foi responsável pela geração líquida de 285.802 novas ocupações. De todos os setores da economia, o comércio foi o único que conseguiu desempregar menos em dezembro, gerando um saldo ainda positivo de 5.721 postos de trabalho ao final do mês. No ano, o comércio ficou com o segundo melhor desempenho, com as admissões superando em 283.261 o número de demitidos. Para janeiro, os técnicos do Ministério do Trabalho não são muito otimistas. Eles avaliam que as grandes empresas estão em compasso de espera, aguardando uma melhor definição do cenário internacional e doméstico para tomar decisões estratégicas. No primeiro mês de 2003, o emprego com carteira assinada pode ser positivo, mas o saldo não deverá ser expressivo, apostam os técnicos.