Brasil cumprirá "com folga" meta de exportações, diz Furlan Apesar do patamar atual do câmbio e do cenário externo, o Brasil vai cumprir "com folgas" a meta de crescimento de US$ 8 bilhões nas exportações deste ano, um crescimento em torno de 13% com relação ao ano passado. A avaliação foi feita pelo ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, nesta manhã em reunião com exportadores no Rio. Furlan disse ainda que o País caminha para fechar o mês com superávit de US$ 2 bilhões e que este ano o País baterá recorde de exportações. Boas perspectivas para visita de Zoellick Furlan está com boas expectativas para a visita do secretário de comércio exterior do governo americano, Robert Zoellick. "Ele não se deslocaria para vir aqui com uma mensagem negativa", chegou a comentar Furlan depois de encontro com exportadores no Rio. O ministro disse também que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai se encontrar com o presidente norte-americano George W. Bush no próximo dia 20 e que os assuntos que serão tratados hoje com o secretário dos EUA serão um preparatório para o encontro presidencial.