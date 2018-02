Brasil de Lula é ''paraíso de ricos'', diz Figaro

O Brasil governado pelo ex-metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva é o "paraíso dos ricos", de acordo com uma matéria publicada nesta quinta-feira no jornal francês Le Figaro. Em texto intitulado "Política econômica de Lula faz a alegria dos ricos brasileiros", o diário matutino afirma que "graças às elevadas taxas de juros e ao boom das matérias primas, o Brasil das finanças e dos negócios conhece uma era dourada". "As fortunas brasileiras souberam tirar proveito da política econômica do governo Lula. Com o objetivo de conter a inflação, ele tem mantido as taxas de juros em níveis astronômicos, fazendo a alegria do setor financeiro", diz o Figaro. "Envenenada pelas perspectivas de crescimento, a Bolsa de São Paulo bate todos os recordes há três anos." O jornal reconhece que os programas sociais de Lula - como o Bolsa Família - têm ajudado a tirar muitas pessoas da pobreza. Entretanto, "não mudaram a distribuição de renda no Brasil". "Diferente do passado, os ricos não se concentram no eixo Rio-SP. O Nordeste, região historicamente miserável - e de onde Lula é originário - conta com mais de mil milionários, que querem reproduzir a vida da elite paulista." Segundo o diário francês, "as cópias de lojas Daslu se multiplicam em Salvador, Recife e Fortaleza, onde as coleções de bolsas Gucci se multiplicam". BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.