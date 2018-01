Brasil debate na OMC redução de embargos O Brasil vai à Organização Mundial do Comércio (OMC) para evitar que, no futuro, seja prejudicado por embargos impostos por países à importação de carnes e outros alimentos por questões fitossanitárias. O governo quer um novo acordo na entidade máxima do comércio para garantir que o surgimento de um foco de febre aftosa em uma região do País não acabe resultando em um embargo excessivo de países importadores a regiões que nem sequer estão nas proximidades do foco da doença. Desde que a febre aftosa foi declarada em dois Estados do País, no ano passado, vários governos impuseram embargos contra o produto nacional vindo das regiões afetadas. Mas alguns ampliaram esse embargo para locais que, segundo o Brasil, estavam livre da aftosa. Agora, o Brasil quer que sejam estabelecidos os critérios para que um país reconheça uma região como livre de uma certa doença. Com isso, espera que, se aftosa voltar a afetar algum Estado, outros possam continuar a exportar para os principais mercados do mundo. Proposta Pela proposta brasileira apresentada hoje, dez passos seriam estabelecidos para que um país reconheça uma região em outro local como livre de doenças. Os passos incluiriam preenchimento de formulários, visitas aos locais e troca de informações. Pela sugestão brasileira, o reconhecimento de uma área não poderia levar mais de dois anos e três meses para ocorrer. Hoje, sem prazos para o reconhecimento, países levam anos para dar o certificado a uma região de que está livre de alguma peste. Os critérios técnicos para reconhecer uma região já existem e não haveria por que mudar o processo. O que o Brasil quer agora, porém, é que exista um acordo entre os países sobre os prazos para esse reconhecimento e uma exigência de que, se esses países não cumprem o entendimento, estariam impondo embargos de forma irregular. Nem europeus nem americanos aceitam a proposta, que agora terá de ser negociada. Para Bruxelas, a questão do controle de áreas livre de doenças não pode ser regulada a partir de prazos. Os europeus, porém, reconhecem e aceitam a utilidade em estabelecer os passos administrativos para que o país exportador e o importador possam se comunicar. Já Washington ainda acredita que a criação de um acordo é prematura e que a comunidade internacional precisa fortalecer primeiro as questões técnicas. Para o debate na OMC que foi iniciado hoje, o Brasil enviou uma delegação de peso, incluindo representantes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), do Ministério da Agricultura e do Itamaraty, além do setor privado. O governo admite que pode levar meses até que um acordo seja estabelecido.