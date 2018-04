Brasil decepcionará quem aposta em moratória, diz Bacha Na sessão "Carta aos Editores" do influente jornal britânico Financial Times, o economista Edmar Bacha, disse que o Brasil novamente deixará perplexos os analistas financeiros que apostam contra o país. "Após perderem apostas de que o Brasil iria entrar em default (moratória) em 1998, passar por uma depressão em 1999 ou voltar à hiperinflação em 2001, retomam o jogo original - o Brasil irá pedir moratória neste ano ou no ano que vem. O Brasil provará que estão errados novamente", sentencia Bacha. O economista destaca que, ao contrário da dívida pública do México em 1994, da Rússia em 1988, da Argentina no ano passado ou do Uruguai neste ano, composta por dólares ou em mãos de estrangeiros, a dívida brasileira é, em sua maior parte, mantida domesticamente. "Com o recente pacote do FMI, o governo brasileiro tem mais do que o suficiente para cumprir com o serviço de sua dívida estrangeira. A maior parte da dívida externa brasileira é de responsabilidade do setor privado e quase toda ela está protegida no mercado doméstico por papéis do governo brasileiro atrelados ao dólar", observa Bacha. "Não haverá qualquer moratória expressiva do setor privado por causa da depreciação do real", acrescenta. Câmbio flutuante Edmar Bacha ressalta ainda que, ao contrário do México em 1994 e da Rússia em 1998 e mesmo do Brasil naquele ano, quando os governos tentaram defender suas moedas sobrevalorizadas, o Brasil de hoje tem câmbio flutuante. "Se um brasileiro quiser mudar seus investimentos da dívida doméstica para dólar, poderá fazê-lo somente dependendo de outro investidor que queira vender tais dólares - e manter a dívida brasileira no lugar´, afirma. "O dólar aprecia-se, mas as reservas do governo se mantêm e a dívida segue renovada domesticamente. Parte da dívida doméstica é atrelada ao dólar (e paga em reais) e cresce quando a moeda deprecia-se. Esta é a razão pela qual o governo brasileiro recentemente elevou para 3,75% do PIB a meta de superávit primário", diz o economista. Bacha observa que "a fuga de capitais não é o que explica a acentuada depreciação do real. Os brasileiros são livres para comprar dólares e vendê-los no exterior, mas devidamente registrada nas camadas contas CC-5, as quais são utilizadas para muitas outras operações legítimas além da fuga de capitais. O fluxo de saída via CC-5 aumentou, mas apenas moderadamente. Os estrangeiros podem estar surpresos, mas os brasileiros continuam a acreditar que sua poupança encontra-se bem protegida domesticamente", afirma. "O real está fraco porque os credores estrangeiros decidiram negar-se a oferecer linhas regulares de crédito ao Brasil. Vários fatores adversos convergiram para produzir um grande aperto na oferta de crédito ao país. Mas isto não pode levar o Brasil à moratória. Se a falta de liquidez permanecer, o real continuará a depreciar-se e a economia a contrair-se, em consequência, gerando a perspectiva de um superávit comercial elevado o suficiente para honrar as obrigações externas do país. Ao mesmo tempo, o preço dos ativos brasileiros permanecerá baixo. Após outubro, passada as eleições, o fluxo de saída de capital cessará e um movimento contrário será iniciado. E mais um vez o Brasil desapontará os garotos prodígios financeiros."