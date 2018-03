Brasil decide retaliar EUA no caso do algodão A Câmara de Comércio Exterior (Camex), composta por sete ministros, decidiu hoje retaliar os Estados Unidos no contencioso em que questiona os subsídios concedidos aos produtores de algodão. Segundo a secretária executiva da Camex, Lytha Spíndola, foi criado hoje um grupo de trabalho encarregado de avaliar e propor medidas para implementar a decisão.