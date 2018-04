Brasil decreta moratória em abril, define analista dos EUA Independentemente do resultado da eleição presidencial, seja vitorioso o candidato do governo ou um candidato da oposição, o Brasil entrará em moratória em abril de 2003. A avaliação é do chefe de pesquisas do BCP Securities, Walter Molano, um dos primeiros analistas a questionar a eficácia do acordo fechado pelo Brasil com o FMI. Em entrevista nesta manhã à Agência Estado, direto por telefone de Chicago, Molano sustentou que a dinâmica tanto da dívida interna quanto da dívida externa é insustentável. Para manter a solvência da dívida, o Brasil precisaria, segundo ele, acumular três desempenhos: ter um crescimento do PIB de 3% a 4% ao ano; manter a taxa de juros reais em 10% e uma taxa de câmbio abaixo de R$ 2,60. ?O default (moratória) é o melhor para o Brasil?, afirmou, lembrando que, após o default, tanto a Rússia quanto o Equador recuperaram o crescimento. Indagado se uma reviravolta nas pesquisas de intenção de voto, com a ascensão da candidatura de José Serra, poderia evitar o default, Molano foi taxativo: ?O problema da dívida não é político?.