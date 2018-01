Brasil deixou Cancún com "sentimento de conquista", diz FT A delegação brasileira pode ter sido uma das poucas que deixou o encontro da Organização Mundial de Comércio (OMC) em Cancún ontem com algum sentimento de conquista, disse hoje o jornal Financial Times. "O país sul-americano, que liderou o Grupo de 22 países em desenvolvimento em Cancún, insistiu que os temas agrícolas que defendeu não causaram o colapso das negociações", disse o diário britânico. Segundo o jornal, o Brasil também celebrou "sucesso" do Grupo 22, com o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, ressaltando que o grupo se estabeleceu como um "ator permanente" nas negociações comerciais.