Brasil: dependência torna País arriscado Mesmo apresentando bons resultados - inflação sob controle, contas públicas estabilizadas, balança comercial positiva - o Brasil tem refletido as oscilações do mercado norte-americano. Exemplo disso, é o resultado da Bolsa de Valores de São Paulo. No acumulado do ano, ela registra uma perda de 16,21%. Outro ponto é a interrupção da estratégia do Banco Central (BC) de baixar as taxas de juros no Brasil provocada pela alta dos juros nos Estados Unidos. Por que o Brasil é tão sensível ao que acontece lá fora? De acordo com Marcelo Cypriano, economista do BankBoston, o risco Brasil é apontado pelos analistas como o principal motivo para as fortes influências que o mercado externo tem sobre o Brasil. Regra geral, o risco é medido pela taxa de juros que se paga pelos títulos de um país no exterior. Quanto mais alta a taxa, maior o risco. O parâmetro dessa taxa de juros é a que o governo dos Estados Unidos paga nos títulos do Tesouro Americano, os chamados T-Bonds. Atualmente essa taxa está em 6,06% ao ano. Para se ter uma idéia da situação do Brasil, o País paga taxas em torno de 12% ao ano. O que faz o Brasil pagar juros elevados é a sua necessidade de captar dinheiro no mercado internacional. "A necessidade do País de buscar dólares no exterior tem por objetivo compensar a sua deficiência na balança comercial", explica Cypriano. Nos últimos anos, o resultado tem sido deficitário, ou seja, as importações superam as exportações. Em 98, o saldo da balança foi negativo em US$ 6 bilhões. Em 99, foi negativo em R$ 1,2 bilhão. Em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) o Brasil exporta apenas 8,5% do PIB. No início do ano, o governo afirmava que sua meta para a balança comercial em 2000 era de US$ 4 bilhões. Porém, em cinco meses o País registra apenas US$ 399 milhões de saldo positivo. De acordo com Cypriano, o câmbio fixo adotado pelo governo até o início do ano passado prejudicou o resultado da balança comercial. "O real ficou supervalorizado e o preço dos produtos brasileiros ficou caro. Com isso, as exportações ficaram prejudicadas", afirma. Tendência de juros é crescente no longo prazo Quando um investidor negocia a taxa de juros de um título da dívida do País, ele leva em conta o período e os riscos que o País corre durante esse prazo. Em países como o Brasil, onde existe dependência do capital externo e, além disso, fatores internos que podem comprometer a estabilidade, a taxa de juros tende a ser maior nos títulos com vencimento mais longo. O Brasil se enquadra neste cenário. Na opinião de Cypriano, o País já está fazendo a lição de casa e pode reverter a situação. Mas isso ainda vai levar tempo para que tenha impacto na percepção que o investidor tem do risco Brasil. Só a constância de uma economia equilibrada, com números positivos na balança comercial durante anos e a solidez de um ajuste fiscal podem comprovar que realmente o País caminha para um desenvolvimento sustentável, menos dependente do capital estrangeiro.