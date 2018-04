Brasil detém 18% do mercado mundial de frango O Brasil fechou 2001 como o segundo maior exportador de frangos do mundo, abocanhando cerca de 18% do mercado mundial, segundo dados do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Este resultado coloca o frango como o terceiro principal produto da pauta de exportação agropecuária, atrás apenas de commodities como a soja e o açúcar. No ano passado, o País exportou 1,265 milhão de toneladas de carne de frango in natura e industrializada, o que representa crescimento de 38% sobre o volume do ano anterior.