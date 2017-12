Brasil deve adotar exportação como estratégia, diz executivo O ano de 2004 começou verdadeiramente em outubro, disse o presidente do Conselho do Instituto Nacional do Plástico, Alexandrino Alencar. Ele alertou que o Brasil tem de adotar a exportação como estratégia de mercado e não conjuntural, para criar mais empregos e alcançar um maior crescimento da economia agora em 2004. "Para que todas essas vantagens na área de exportação se concretizem efetivamente agora em 2004, é preciso dar um passo adiante no sentido de reforçar a estrutura de incentivo e apoio ao exportador brasileiro", defendeu. Ele explicou em entrevista exclusiva para a Agência Estado que foi fundamental para a volta do otimismo "as oportunidades que foram criadas com o avanço das exportações." Apesar da desaceleração da dinâmica da economia interna, 2003 trouxe um considerável êxito para o mercado externo brasileiro. Considerando que, durante esse período, o mercado interno sofreu uma significativa retração, as exportações assumiram um papel fundamental para a sustentação da economia do País. O montante exportado em 2003 é o principal responsável pelo saldo positivo da balança comercial de cerca de US$ 25 bilhões. O executivo explicou que esse desempenho se deve ao fato de o setor produtivo ter buscado como opção o mercado internacional, uma vez que o mercado interno se encontrava estagnado. Além disso, a desvalorização cambial, no início do ano de 2003, também foi um agente estimulador desse processo. Mas, para que em 2004 a economia nacional conquiste solidez financeira, é preciso tornar a exportação uma estratégia de mercado e não só uma estratégia conjuntural. Alencar destacou que as mudanças ocorridas nos últimos anos na economia mundial, como a globalização e a formação de blocos econômicos, impõem desafios que não podem mais ser superados por empresas que têm sua estratégia de crescimento baseada somente em ações do mercado interno. Por esse motivo, a política de investimento no mercado externo já está sendo incorporada em alguns setores da indústria brasileira. Um bom exemplo é o segmento de produtos plásticos transformados. Dados fornecidos pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) e referentes ao período de janeiro a outubro de 2003 mostram que as exportações desse setor cresceram 29% em relação ao mesmo período do ano passado. Esse fato permitiu que o déficit do segmento recuasse para cerca de US$ 124 milhões. "O resultado promissor é fruto de ações e investimentos de toda a cadeia produtiva do plástico com o objetivo de ampliar seu mercado internacional, além de fatores circunstanciais", revela Alencar. A recuperação da Argentina, segundo ele, também proporcionou uma ajuda para o Brasil. E explicou: "A crise que assolou o país, em 2002, fez com que ele praticamente desaparecesse do comércio internacional. Isso obrigou o Brasil a criar novos canais de vendas. Em 2003, a recuperação da economia argentina proporcionou uma evolução nas exportações de quase 102% em relação a 2002. Além disso, esses canais que foram abertos pelo Brasil tendem a se manter acessíveis em 2004." O empresário disse que outro fator responsável pelo bom desempenho do segmento diz respeito a um esforço conjunto de toda a cadeia produtiva do plástico. Com o objetivo de ampliar as vendas do setor e, dessa maneira, agregar maior valor aos produtos manufaturados, a primeira e a segunda gerações estão engajadas em um programa visando estimular as indústrias de terceira geração na conquista de novos mercados no exterior. Trata-se do programa Export Plastic, criado sob orientação do INP (Instituto Nacional do Plástico), que tem como meta quadruplicar nos próximos quatro anos as receitas de exportação do segmento.