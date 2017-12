Brasil deve aguardar proposta da União Européia, afirma Amorim O ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, considera que o Brasil está agora na posição de aguardar a oferta da União Européia para o acordo do bloco com o Mercosul. "O Mercosul já fez a sua oferta", disse. Segundo o ministro, antes de o Mercosul receber a oferta da União Européia ele não poderá dar declarações a respeito se vai ser possível ou não concluir o acordo até o dia 31 de outubro, dentro do prazo previsto. Amorim comentou ainda que "há projeção cada vez maior do Brasil" no cenário internacional. De acordo com ele, campanhas individuais como o envio da força de paz ao Haiti, a posição do governo brasileiro diante do conflito no Iraque e o combate à fome, cada uma feita dentro de objetivos específicos, acabam tendo em seu conjunto o efeito de aumentar a projeção internacional do País. Segundo o ministro, o discurso do presidente Lula na Organização das Nações Unidas (ONU), foi considerado por França, Inglaterra, Alemanha e Japão como um ponto que fortalece o Brasil como candidato a um assento no Conselho de Segurança da ONU. "Então deve ser fortalecido", afirmou.