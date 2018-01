Brasil deve crescer 1,5% este ano, diz Cepal O PIB da América Latina deve cair 0,5% neste ano, segundo a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal). Em sua estimativa anterior, a comissão, ligada à ONU, projetava um declínio de 0,8% para a economia latino-americana em 2003. O Brasil vai terminar este ano com crescimento econômico de 1,5% e deverá crescer apenas 1,8% em 2003, estima a Cepal. Em relatório divulgado hoje, a Cepal aponta sinais positivos para a América Latina, apesar dos contínuos problemas da região. "Desde o segundo trimestre, a região mostra uma recuperação incipiente", que deverá levar a um crescimento econômico de 2,1% no próximo ano, diz o documento. Apesar dos sinais de crescimento, o cenário atual continua frágil. Pela primeira vez desde o fim dos anos 80, a América Latina e o Caribe vão sofrer uma transferência líquida de recursos financeiros para o exterior, que atingirá 2,9% do PIB, de acordo com a Cepal. "Este é um dos principais fatores por trás da situação atual", comentou o secretário-executivo da Cepal, José Antonio Ocampo. O PIB per capita vai declinar em média 1,9% no ano e a inflação vai dobrar, para a média de 12% na região, depois de cair por oito anos consecutivos. O desemprego de 9,1% é o mais alto já registrado. "É meia década perdida" a partir de 1998, afirmou Ocampo. As economias deprimidas da Argentina, do Uruguai e da Venezuela respondem por boa parte da queda. O PIB destes países caíra, respectivamete, 11%, 10,5% e 7% este ano, de acordo com a Cepal. No próximo ano, o declínio será revertido ou vai se desacelerar, afirma o documento. A Argentina deverá apresentar crescimento de 2% do PIB em 2003, enquanto a economia do Uruguai vai cair 2,5% e a da Venezuela encolherá 0,5%. "Na Argentina, esperamos crescimento moderado", disse Ocampo. Contribuirão para a recuperação o aumento da competitividade, decorrente da desvalorização do peso e da queda comparativa nos salários, acrescentou. Entre os elementos que pesam contra a recuperação argentina, Ocampo citou o caótico sistema financeiro e a incapacidade do governo de implementar reformas. O crescimento em 2003 será liderado pelo Chile e pelo Peru, que deverão crescer 3,5%, seguidos pelo México, a maior economia da região em dólares, e a República Dominicana, cujo crescimento é projetado em 3%.