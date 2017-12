Brasil deve dar garantia a todos se emitir título, dizem EUA O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, John Snow, disse hoje esperar que o Brasil siga o exemplo do México e venha a adotar em futuras emissões de títulos da dívida as cláusulas de ação coletiva (CAC), as quais permitem que a maioria de detentores dos títulos aprovem acordos de renegociação com o país emissor. Snow informou que discutirá o assunto na terça-feira durante reunião com o ministro da Fazenda do Brasil, Antonio Palocci, em Washington. Ele disse que prefere a adoção das CACs ao mecanismo de reestruturação da dívida soberana (SDRM), como foi proposto pelo FMI. Ao ser indagado sobre como veria a situação de um país como o Brasil que combate a fome e mantém um superávit elevado de 4,25%, Snow disse que prefere deixar essa análise para o ministro Palocci fazer.